Губернатор Якутии Николаев: после санкций мы опередили британцев

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев рассказал главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой, почему противник на фронте боится бойцов из Якутии, как «лучшие в мире коммунальщики» работают при аномально низких температурах, каким образом развивается сотрудничество новых регионов с Якутией, а также почему западные санкции оказались бессильны против наших алмазов.