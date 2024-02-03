ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 827 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    Татарину эту на пожизненно в тайгуЖитель подмосковн...
  • Лидия Фролова
    Какая -то чмошная Эстония вякаетМосква пообещала ...
  • Boris Borisov
    Опять промолчим !? Спрячемся за словоблудие ??!Москва пообещала ...

Сомнолог назвал вредным ежедневный подъем по будильнику

Сомнолог назвал вредным ежедневный подъем по будильнику

Ежедневный подъем по будильнику вреден, поскольку из-за этого человек страдает от недосыпания. У каждого в головном мозге есть собственный будильник, отметил 3 февраля руководитель центра медицины сна МГУ имени М.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх