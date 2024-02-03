Сомнолог назвал вредным ежедневный подъем по будильнику

Ежедневный подъем по будильнику вреден, поскольку из-за этого человек страдает от недосыпания. У каждого в головном мозге есть собственный будильник, отметил 3 февраля руководитель центра медицины сна МГУ имени М.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии