Икону святых покровителей предпринимателей через всю Россию доставили на ВЭФ-2026

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Соборную икону святых покровителей предпринимателей доставили на Восточный экономический форум в рамках Всероссийского автопробега "Россия под Покровом", который стартовал 1 августа от храма Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент ТАСС.
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