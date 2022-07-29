Врач рассказал об опасности повышения холестерина в крови

Повышенный уровень холестерина в крови может вызвать серьезные последствия для здоровья. Об этом в интервью «Известиям» 29 июля рассказал врач функциональной диагностики, кардиолог Европейского медицинского центра Лепанда Кики Терренс Лионель.
Повышенный уровень холестерина в крови может вызвать серьезные последствия для здоровья. Об этом в интервью «Известиям» 29 июля рассказал врач функциональной диагностики, кардиолог Европейского медицинского центра Лепанда Кики Терренс Лионель.
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