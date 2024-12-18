РЖД запустят между Санкт-Петербургом и Москвой двухэтажную «Аврору»

Максимальная скорость поезда составит 160 км/ч ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) собирается возобновить с 19 декабря движение поезда «Аврора» в новом двухэтажном исполнении по маршруту из Санкт-Петербурга в Москву, рассказали в пресс-службе компании.