Ученые из Института Фрэнсиса Крика разработали новую модель стволовых клеток человека с хордой

В ходе исследования, опубликованного в журнале Nature, ученые из Института Фрэнсиса Крика впервые создали модель стволовых клеток человека, содержащую хорду — важнейшую ткань, играющую ключевую роль в формировании позвоночника и нервной системы во время эмбрионального развития.
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