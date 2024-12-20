Ученые из Института Фрэнсиса Крика разработали новую модель стволовых клеток человека с хордой

В ходе исследования, опубликованного в журнале Nature, ученые из Института Фрэнсиса Крика впервые создали модель стволовых клеток человека, содержащую хорду — важнейшую ткань, играющую ключевую роль в формировании позвоночника и нервной системы во время эмбрионального развития.