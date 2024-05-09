Праздничную программу ко Дню Победы подготовили в павильоне «Макет Москвы»

Специальную программу к 9 Мая подготовили для посетителей павильона «Макет Москвы» на ВДНХ. Каждые полчаса здесь будут транслировать тематическое светотехническое шоу «День Победы», также запланирован праздничный салют.
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