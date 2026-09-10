Ларионов ответил на вопрос об игре сына в составе СКА: «Мне важно, чтобы у меня были умные игроки в команде»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Ладой» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ эмоционально отреагировал на критику в адрес своего сына, Игоря Ларионова — младшего, и призвал оценивать действия игроков не только по базовой статистике, но и по их общему вкладу в командные действия и перелом хода матчей.