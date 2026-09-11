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Царьград

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Александр Ковалев предсказал появление Jeland C4 в 2026 году

Александр Ковалев предсказал появление Jeland C4 в 2026 году

Александр Ковалев спрогнозировал, что компактный кроссовер Jeland C4 выйдет на российский рынок в октябре или ноябре 2026 года с ценой от 2,2 до 2,5 миллиона рублей.

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