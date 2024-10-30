БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"Кайзерлихмарине" - флот погубивший Германию

"Кайзерлихмарине" - флот погубивший Германию

Гросс-адмирал Александр фон Монц де Мазин В конце XIX — начале ХХ веков Германии предстояло решить три задачи: создание флота, способного защитить своё побережье, создание флота, способного помимо побережья защитить свою торговлю, создание флота, способного решать задачи в Мировом океане.

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