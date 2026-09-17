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Царьград

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Мэр Читы: в городе не закрыты более 100 ордеров на земляные работы

Мэр Читы: в городе не закрыты более 100 ордеров на земляные работы

В администрации Читы заявили о значительном объёме незавершённых земельных работ в городе. На заседании круглого стола, организованного Общественной палатой, глава города Инна Щеглова сообщила, что ресурсоснабжающие и другие организации не закрыли более 100 ордеров.

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