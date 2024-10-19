Украина потеряет миллиарды после окончания контракта на транзит российского газа - экспертное

Окончание транзита газа из РФ лишит Украину 40 млрд гривен. Такие потери для Киева в беседе с РИА Новости предрек аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман.
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