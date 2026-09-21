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Царьград

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Мульчирование защитит молодые яблони от заморозков этой зимой

Мульчирование защитит молодые яблони от заморозков этой зимой

Укрытие приствольного круга мульчей поможет молодым яблоням пережить зиму. Обильный полив перед заморозками улучшит сохранение тепла.

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