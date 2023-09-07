Собянин: пресечена попытка атаки БПЛА на Москву

Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника.
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