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Сказать, что Касым-Жомарт Токаев нас удивил, это значит не сказать ничего

Сказать, что Касым-Жомарт Токаев нас удивил, это значит не сказать ничего

Что с Токаевым? Провел чистку в армии,сменил натовских офицеров на российских Еще недавно он поддакивал всему Западу, останавливал наши фуры из Китая и ездил к Байдену за инструкциями, как максимально полезно для США вести русофобскую политику.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Мда.
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17 час.
карюкалов вячеслав
Хотя...
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16 час.
НП
Наталья Павлова
Казахстанский суд отправил в тюрьму на 6 лет и 8 месяцев уроженца Красноярского края, но имеющего казахское гражданство, Александра Шомполова. Мужчина отправился в зону СВО в составе ЧВК &quot;Вагнер&quot;. Его обвинили в &quot;подрыве конституционного строя и нарушении территориальной целостности Украины&quot;. Стоит отметить, что это не первый приговор со стороны, казалось бы, дружественного Казахстана, вынесенный за участие в &quot;русско-украинском конфликте&quot;. Однако показательно то, что власти не берутся за уголовное преследование казахстанцев, воевавших на стороне вражеской России армии. Осудят ли в Казахстане казахов, входящих в добровольческий отряд Казахстана, который участвует в СВО на стороне Украины?
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11 час.

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