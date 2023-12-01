Сказать, что Касым-Жомарт Токаев нас удивил, это значит не сказать ничего

НП

Наталья Павлова

Казахстанский суд отправил в тюрьму на 6 лет и 8 месяцев уроженца Красноярского края, но имеющего казахское гражданство, Александра Шомполова. Мужчина отправился в зону СВО в составе ЧВК "Вагнер". Его обвинили в "подрыве конституционного строя и нарушении территориальной целостности Украины". Стоит отметить, что это не первый приговор со стороны, казалось бы, дружественного Казахстана, вынесенный за участие в "русско-украинском конфликте". Однако показательно то, что власти не берутся за уголовное преследование казахстанцев, воевавших на стороне вражеской России армии. Осудят ли в Казахстане казахов, входящих в добровольческий отряд Казахстана, который участвует в СВО на стороне Украины?