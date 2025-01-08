Откуда берутся и как формируются сексуальные фетиши

Фундамент сексуальных предпочтений закладывается еще в детстве, говорят психологи. фото: Getty ImagesДетские переживания сильнейшим образом влияют на пристрастия в сексе во взрослой жизни, говорит психоаналитик Анна Малли.
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