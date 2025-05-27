Завтрак туриста

В начале века швейцарский фотограф Стефан Шахер (Stephan Schacher) объездил всю Америку от побережья до побережья и запечатлел то, что ему сильнее всего запомнилось — дешевую еду и подающих ее официанток.
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