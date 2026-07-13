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Царьград

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МИД Германии вызвал посла России в связи с кибератаками

МИД Германии вызвал посла России в связи с кибератаками

Немецкие власти опасаются вмешательств в дела стран ЕС и Украины, и грозят новыми санкциями.Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России для разъяснений по поводу предполагаемой серии кибератак, направленных против Германии, партнёров по ЕС и Украины.

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Виктор Луговой
Обвиняй оппонента в том, что делаешь сам...
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