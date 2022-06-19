За химкомбинат «Азот» в Северодонецке идут ожесточенные бои

Заблокированные там украинские военные отчаянно сопротивляются.Украинские военные, заблокированные на территории химкомбината «Азот» в Северодонецке, оказывают ожесточенное сопротивление отрядам народной милиции ЛНР и российским подразделениям.
Заблокированные там украинские военные отчаянно сопротивляются.Украинские военные, заблокированные на территории химкомбината «Азот» в Северодонецке, оказывают ожесточенное сопротивление отрядам народной милиции ЛНР и российским подразделениям.
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