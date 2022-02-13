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Овечкин о «Вашингтоне»: «Нам надо обрести стабильность. Сейчас в игре случаются взлеты и падения»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о текущей турнирной ситуации команды и удачной игре форварда Джо Снайвли в матче с «Монреалем» (5:2).

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