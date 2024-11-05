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Битва котов!

Битва котов!

Стою на балконе, смотрю, как дерутся два санкт-петербургских кота. Сидят и по очереди друг другу пощечины бьют:- Получите по лицу, каналья!- Тысяча чертей, тогда и вам по лицу!- Да Вы, я вижу, животное? Вот вам тогда еще по лицу!- Да Вы наглец?  Вот и вам тоже еще по лицу! Вот это я понимаю: Культурная столица! Вокруг котов стоят двадцать чаек и клекочут-хохочут.

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