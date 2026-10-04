Йеменские хуситы атаковали крупный НПЗ компании Aramco в Саудовской Аравии

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о нанесении ударов баллистическими ракетами и беспилотниками по крупному нефтеперерабатывающему заводу компании Aramco в Саудовской Аравии.
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