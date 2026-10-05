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Певец Маккартни пережил нервный срыв после распада Beatles

Певец Маккартни пережил нервный срыв после распада Beatles

Британский музыкант Пол Маккартни признался, что пережил нервный срыв после распада своей группы The Beatles.

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