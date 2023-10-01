Николай ВОЗНЕСЕНСКИЙ (Молдова) «Из каждой сотни мобилизованных прошлой осенью в строю осталось лишь 10-20 человек, план по мобилизации выполняется всего на 8%» – эта информация стала настоящим шоком на Украине.
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