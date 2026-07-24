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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов об Игдисамове в ЦСКА: «Есть ощущение, что долго он не продержится – кажется, ему не хватит авторитета. Дай бог, чтобы я ошибался, через 10 туров мы уже все поймем, думаю»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о перспективах армейского клуба в новом сезоне под руководством Дмитрия Игдисамова .

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