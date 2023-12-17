Ушел ли «Ваня» из Москвы?

С утра в столице снова валит снег, при том что коммунальные службы до сих пор не могут справиться с последствиями рекордного снегопада пятницы, когда циклон «Ваня» оставил в Москве сугробы в 40 сантиметровСегодня в Москве ожидается облачная погода, мокрый снег и гололедица, а температура будет колебаться от +1 до -1.