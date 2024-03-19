Боррель заявил о поддержке глав МИД ЕС использования российских активов для Украины

Главы внешнеполитических ведомств Евросоюза (ЕС) поддержали решение о применении замороженных блоком российских активов в интересах Украины, заявил 18 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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