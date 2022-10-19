Бизнес-омбудсмен и прокурор Забайкальского края подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам защиты прав и законных интересов бизнеса подписали сегодня Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае Виктор Барахтенко и прокурор Забайкальского края Максим Ершов.