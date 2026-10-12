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С первой фигурантки дела о сухпайках взыскали огромную сумму в пользу МО

С первой фигурантки дела о сухпайках взыскали огромную сумму в пользу МО

Басманный суд Москвы постановил взыскать с Эльвиры Смирновой — первой фигурантки дела о поставке некачественных сухих пайков в Вооружённые силы РФ — свыше 10 миллиардов рублей в качестве компенсации ущерба .

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