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В Германии начался суд на украинцем, обвиняемым в порыве «Северных потоков»

В Германии начался суд на украинцем, обвиняемым в порыве «Северных потоков»

В Гамбурге начинается процесс над гражданином Украины Сергеем К., обвиняемым в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2022 году.

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