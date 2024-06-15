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Анекдоты и Шутки из Питера

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Лучшие Анекдоты из Питера за 15.06.2024

Лучшие Анекдоты из Питера за 15.06.2024

***** Питерская семейная пара собирается на летнюю прогулку. Жена говорит мужу: - Тебе какую рубашку достать? Муж, немного подумав: - Пожалуй, давай с коротким рукавом, но потеплее… ***** Нехорошо получилось? Главное, что получилось.

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