Лучшие Анекдоты из Питера за 15.06.2024

***** Питерская семейная пара собирается на летнюю прогулку. Жена говорит мужу: - Тебе какую рубашку достать? Муж, немного подумав: - Пожалуй, давай с коротким рукавом, но потеплее… ***** Нехорошо получилось? Главное, что получилось.