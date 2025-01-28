Актриса Рене Зеллвегер вышла на публику в полупрозрачном кружевном платье

Актриса Рене Зеллвегер вышла на публику в "голом" платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail. 55-летняя Рене Зеллвегер посетила премьеру фильма "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки", которая состоялась 27 января в Париже.
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