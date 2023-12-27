Онколог Балкаров: одной из причин рака желудка является наследственность

Основными причинами возникновения рака желудка являются наследственность, курение, злоупотребление алкоголем, а также заражение бактерией Helicobacter Pylori, неправильное питание, дефицит витаминов и микроэлементов.
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