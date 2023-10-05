Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • GISMbICH
    Нет, биоматериал уничтожен не будет, потому что основная взрывная волна и температура от взрыва будет погашена констр...Попытка переброси...
  • Светлана Филатова
    А послу сша кого дъявола надо  до наших дел ???????👎👎👎😡"Это должно стать...
  • Сергей Бессонов
    А если по выявленным биолабораториям на Украине нанести удар бомбой объёмного взрыва, биологический материал будет ун...Попытка переброси...

Командование ВСУ под Соледаром уничтожено: Россия впервые применила полуторатонную бомбу втрое мощнее «Кинжала»

Командование ВСУ под Соледаром уничтожено: Россия впервые применила полуторатонную бомбу втрое мощнее «Кинжала»

Полковник Баранец: Россия впервые применила бомбу ФАБ-1500, она втрое мощнее «Кинжалов» Впервые в ходе спецоперации применили бомбу ФАБ-1500 по штабу украинской отдельной тактической группы "Соледар" Такой мощной оплеухи от нашей боевой авиации вооруженные силы Украины еще ни разу не получали: российский истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые в ходе спецоперации применил бомбу ФАБ-1500.

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