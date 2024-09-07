Представитель группировки «Восток»: ВСУ потеряли до 115 военных и восемь машин

ВС РФ также отразили две контратаки Украинская армия потеряла до 115 военнослужащих и восемь автомобилей в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
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