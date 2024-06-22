Комментатор Губерниев назвал великим финал Кубка Стэнли "Флорида" - "Эдмонтон"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что финал плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Эдмонтоном" и "Флоридой" превосходит все ожидания болельщиков и экспертов.