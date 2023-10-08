Air Astana приостановила продажу билетов на рейсы в Тель-Авив

Авиакомпания Air Astana объявила о приостановке продажи билетов в Тель-Авив, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, в связи с нестабильной ситуацией в Израиле, Air Astana сообщает о том, что запланированный по расписанию рейс завтра будет выполняться при условии сохранения безопасности аэропорта Бен-Гурион.