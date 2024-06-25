В Екатеринбурге не могут утвердить ограничения для самокатчиков

Мэрия Екатеринбурга не может официально ввести ограничения для самокатчиков, которые должны были вступить с 24 июня, так как для этого представителям кикшеринга и чиновникам необходимо подписать оригиналы соглашения, которые находятся в Москве.
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