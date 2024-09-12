Кино через музыку: Сергей Ильченко выпустил юбилейную программу «Восемь с половиной»

500-ю по счету 11 сентября, в 22:05, на радио «Петербург» вышел юбилейный 500 выпуск программы «Восемь с половиной», в которой кинокритик Сергей Ильченко вот уже 21 год рассказывает про музыку, кино и музыку в кино.