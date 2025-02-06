Источник: у олимпийской чемпионки Мастерковой диагностировали опухоль мозга

В Москве госпитализировали двукратную олимпийскую чемпионку по лёгкой атлетике Светлану Мастеркову. По информации Mash, у прославленной спортсменки диагностировали агрессивную злокачественную опухоль мозга.
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