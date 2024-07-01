Россия получила право председательствовать в Совбезе ООН: сроки и полномочия

МОСКВА, 1 июля, ФедералПресс. С 1 июля Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН. Как сообщил постпред страны в организации Василий Небензя, на время председательства он поднимет вопрос по трем ключевым темам.
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