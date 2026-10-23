❓Как министерство транспорта Крыма работает с заявками жителей региона Сотрудники регулярно получают обратную связь от местных жителей — как через обращения граждан, так и напрямую на остановках общественного транспорта, сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский.