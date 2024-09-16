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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» – команда одного города, а за «Спартак» болеет вся страна. Детям и молодежи нравится, что петербуржцы выигрывают – ты всегда в хорошем настроении». Филимонов о самом популярном клубе России

– Сегодня, кажется, только спартаковские ветераны востребованы среди болельщиков. Наверное, для вас не стоит вопрос о самом популярном клубе России? – Конечно, «Спартак» всегда был самым популярным клубом – это факт.

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