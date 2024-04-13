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Депутат Чепа раскритиковал заявления Японии по ядерной риторике России

Депутат Чепа раскритиковал заявления Японии по ядерной риторике России

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа ответил на обвинение Японии в адрес России в ядерной угрозе в контексте бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

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