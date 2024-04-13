Депутат Чепа раскритиковал заявления Японии по ядерной риторике России

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа ответил на обвинение Японии в адрес России в ядерной угрозе в контексте бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.
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