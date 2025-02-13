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Напомнить ЕС: судьба пирата – тюрьма или виселица

Напомнить ЕС: судьба пирата – тюрьма или виселица

Елена Панина – РУССТРАТ Американское издание Politico сообщило, что балтийские страны Европы, имеющие выход к морю, разрабатывают «законы», которые разрешат им проводить массовые захваты российских судов, перевозящих топливо.

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Комментарии
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Eduard
Давно пора палить Европу и все их ценности конфисковать!
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15 час.
Eduard
Давно напрашиваются с разюитой рожей ходить.Получат они Украину,Печорский район всё получат!
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15 час.
СЗ
Светлана Зуева
Пока Россия не даст по мордам этим ущербным олигофренам,они будут творить,что хотят. Раз пи@дануть по тем же пи@донцам и все затихнут.
Ответить
13 час.
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