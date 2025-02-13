Напомнить ЕС: судьба пирата – тюрьма или виселица

Давно пора палить Европу и все их ценности конфисковать!

Давно напрашиваются с разюитой рожей ходить.Получат они Украину,Печорский район всё получат!

СЗ

Светлана Зуева

Пока Россия не даст по мордам этим ущербным олигофренам,они будут творить,что хотят. Раз пи@дануть по тем же пи@донцам и все затихнут.