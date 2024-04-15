Песков назвал санкции против алюминия, меди и никеля обоюдоострым оружием

Как заявил в ходе беседы с журналистами в понедельник, 15 апреля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Москва относится к запрету на ввоз алюминия, меди и никеля из РФ так же, как и к остальным санкциям: это обоюдоострое оружие.