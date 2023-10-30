Медвежий угол
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Медвежий угол

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Российский паспорт спасает израильтян

Российский паспорт спасает израильтян

  После переговоров в Москве ХАМАС согласился освободить заложников   @ ReutersTекст: Андрей Резчиков   ХАМАС пообещал освободить восемь заложников, информация о которых поступила по дипканалам из Москвы.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
а зачем России двурушники?! зачем за них просить?! умотали в Сраиль до фашистов и всё - больше они нам не граждане!
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1 д.
Володя Щербаков
Как я понял эти с двойным гражданством типа(Пугачихи).И начерта они нам в РФ нужны.Пусть защищают свою новую родину.
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1 д.
Компанцев Сергей
я с вами согласен полностью просто в ссср или раньше кораблями имиррировали туда куда договорятся   я после револючии и позже а сейчас по боброй своей воли летели в израиль а не потому что только там принемали...
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23 час.

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