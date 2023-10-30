Российский паспорт спасает израильтян

а зачем России двурушники?! зачем за них просить?! умотали в Сраиль до фашистов и всё - больше они нам не граждане!

Как я понял эти с двойным гражданством типа(Пугачихи).И начерта они нам в РФ нужны.Пусть защищают свою новую родину.

Компанцев Сергей

я с вами согласен полностью просто в ссср или раньше кораблями имиррировали туда куда договорятся я после револючии и позже а сейчас по боброй своей воли летели в израиль а не потому что только там принемали...