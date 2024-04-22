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Гладков: в Белгородской области сбили несколько воздушных целей ВСУ

Гладков: в Белгородской области сбили несколько воздушных целей ВСУ

В Белгородской области российские системы ПВО сбили сразу несколько воздушных целей ВС, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков «В поселке Разумное в результате прилёта во двор частного жилого домовладения выбиты окна и посечён фасад здания, также выбито лобовое стекло у одного легкового автомобиля», — сообщил Гладков в своем Telegram.

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