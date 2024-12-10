Минфин хочет сократить бюджетные риски субсидирования льготных кредитов юрлиц

Правительство хочет изменить подход к субсидированию ставок льготного кредитования юрлиц с целью снижения бюджетных рисков, соответсвующий проект постановления правительства размещен на портале публикации проектов нормативных правовых актов.
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