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Нардеп Рады Лерос обвинил Зеленского и Ермака в присвоении €170 млн на закупке оружия

Нардеп Рады Лерос обвинил Зеленского и Ермака в присвоении €170 млн на закупке оружия

Лерос даже назвал Зеленского и Ермака “отцами коррупции” Украины. Депутат Верховной рады Гео Лерос выступил с открытым обвинением в адрес президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака в коррупции в особо крупном размере.

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